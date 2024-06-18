Украине придется пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт. Такое мнение выразил экс-сотрудник британского посольства в России Иэн Прауд в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, Запад все меньше верит в то, что этот конфликт можно решить военным путем. Для мирного урегулирования, как отметил Прауд, Украине необходимо договориться с Россией о линии разграничения.

«То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант», — добавил он.

6 июня экс-конгрессмен от штата Южная Каролина Мик Малвейни заявил, что Украине следует уступить России территории для завершения конфликта.

В мае командир 57-й бригады ВСУ Александр Бакулин сказал, что командование Вооруженных сил Украины допускает, что Киеву придется отказаться от своих территорий ради завершения конфликта с Россией.

14 июня Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ заявил, что украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а Киев должен обязаться не вступать в НАТО и провести в стране денацификацию и демилитаризацию. В этом случае Россия будет готова начать переговоры об урегулировании.

Ранее в США заявили, что Трамп не сможет договориться с Россией.