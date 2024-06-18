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США не прекращали поставки оружия Израилю

Блинкен: США не прекращали поставки оружия Израилю, кроме партии бомб

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Tobias Hase/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки оружия Израилю не прекращались, а на паузе находится передача партии мощных бомб. Об этом сообщает ТАСС.

«Как вы знаете, мы продолжаем оценивать одну поставку, о которой говорил президент [США Джо] Байден, касающуюся 2000-фунтовых бомб, из-за наших опасений по поводу их использования в таком густонаселенном районе, как Рафах, и эта оценка еще проводится», — сказал Блинкен.

Он добавил, что оружие поставляется в обычном режиме «с целью убедиться, чтобы у Израиля было все необходимое для самозащиты в условиях множества вызовов».

До этого сообщалось, что администрация Соединенных Штатов скоро объявит о продаже Израилю крупной партии вооружений, в том числе 50 истребителей F-15, на сумму в $18 млрд. По данным издания, под давлением Белого дома два влиятельных законодателя от Демократической партии, ранее выступавшие против передачи Израилю оружия, поменяли свою позицию. Сделка вряд ли будет заблокирована Конгрессом и станет одной из крупнейших продаж оружия еврейскому государству с начала конфликта в октябре прошлого года.

Отмечается, что оружие будет оплачено из средств ежегодной военной помощи в $3,3 млрд, которую США выделяют Израилю.

Ранее ХАМАС призвал США надавить на Израиль для прекращения конфликта в секторе Газа.

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