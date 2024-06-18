Группировка войск «Днепр» Вооруженных сил России поразили формирования трех бригад территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что поражения были нанесены 128-й горно-штурмовой бригаде, 37-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны в населенных пунктах Дарьевка, Осокоровка и Нестерянка.

«ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, три 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США», — следует из сообщения.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что нынешние власти США опасаются наступления Вооруженных сил России на севере Украины, поскольку такой маневр может привести к краху ВСУ в самый ответственный момент. Он добавил, что коллапс украинской армии, в случае наступления российских войск, на Западе прекрасно осознают, поэтому не гнушаются использовать различные методы устрашения, в том числе разрешая Киеву бить по территории РФ дальнобойными ракетами.

15 июня Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили семь контратак штурмовых групп 6-й бригады морской пехоты и 13-й бригады национальной гвардии ВСУ. По данным ведомства, противник потерял до 350 военнослужащих.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.