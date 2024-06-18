Корвет «Проворный» спущен на воду

Многоцелевой корвет «Проворный», который является вторым в серии проекта 20385, спущен на воду в Санкт-Петербурге при участии главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России Героя России адмирала Александра Моисеева. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня значимое событие, несомненно, для Северной верфи, для Военно-морского флота. Сегодня спускаем на воду первый серийный корабль нового поколения — корвет «Проворный» проекта 20385. Головной корабль чуть ранее был принят в состав ВМС, корвет «Гремящий», построен вашим предприятием», — сообщил адмирал.

До этого сообщалось, что корвет проекта 20385 «Проворный» передадут Военно-морскому флоту России в 2025 году. Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет. В декабре 2021 года на строящемся корвете произошел пожар, в результате которого пострадали верхняя палуба, ходовая рубка главного командного поста и интегрированная башенно-мачтовая конструкция.

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ РФ кораблях заявил, что в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей.

Ранее РИА Новости сообщало, что адмирал Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге.