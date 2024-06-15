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Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг»

Минобороны РФ: группировка «Юг» за сутки ликвидировала более 630 бойцов ВСУ

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AP

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки российских войск «Юг» превысили 630 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, опубликовав соответствующую сводку в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что за минувшие сутки подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям четырех бригад украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР).

Речь идет о 41-й и 56-й механизированных, 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригадах ВСУ. Их технику и живую силу засекли в районе населенных пунктов Часов Яр, Горняк, Елизаветовка, Орехово-Васильевка, Калинина и Ступочки.

Более того, российские солдаты отразили контратаку 10-й горно-штурмовой бригады украинских войск. Однако, где именно это произошло, в ведомстве не уточнили.

«Противник потерял за сутки более 630 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Вместе с этим в сводке приведены результаты контрбатарейной борьбы, в ходе которой бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили восемь гаубиц и три самоходные артиллерийские установки (САУ) разных видов. Кроме того, ВСУ лишились трех полевых складов с боеприпасами и одной боевой машины от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Также подразделения группировки «Юг» вывели из строя американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и два орудия М119.

Ранее бывший премьер-министр Украины раскрыл потери армии страны с начала боевых действий.

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