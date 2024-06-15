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Потери на запорожской линии фронта надломили боевой дух солдат ВСУ

Общественник Рогов заявил, что потеря Работино надломила боевой дух ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Потеря села Работино надломила боевой дух украинских военных на запорожской линии фронта. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он пояснил, что потеря населенного пункта очень сильно надломила общее психологическое состояние украинских бойцов. Из-за этого боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) снижается.

По его словам, украинские солдаты привлекли на помощь боевых психологов и пропагандистов, чтобы исправить ситуацию, но это им не поможет.

14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли предложения Путина, назвав его ультиматумом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ обстреляли левобережье Днепра в Херсонской области.

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