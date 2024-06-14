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Рогов назвал число уничтоженных орудий ВСУ на запорожском фронте

Рогов: ВСУ за последние дни потеряли около двух десятков артиллерийских орудий

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Украинская артиллерия понесла чувствительные потери на запорожской линии фронта за последние дни. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Буквально за последние дни на запорожском фронте уничтожено порядка двух десятков различных артиллерийских орудий противника, в том числе западного производства», — сказал он.

Рогов добавил, что противник испытывает «чувствительные потери по артиллерии».

До этого британская газета The Daily Mail сообщала, что у украинских военных начались проблемы в связи с дефицитом снарядов и изношенности орудий.

Командующий сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк также заявлял, что Вооруженные силы испытывают острый дефицит артиллерии и бронетехники, а не людей.

Ранее российские десантники уничтожили пехоту ВСУ на островах в дельте Днепра.

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