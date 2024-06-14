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Белоусов посетил командный пункт Воздушно-космических сил РФ

Министр обороны Белоусов проинспектировал командный пункт ВКС России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил РФ и заслушал доклады руководящего состава о выполняемых задачах. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Министр был проинформирован о том, что дежурная смена командного пункта управляет авиацией, войсками ПВО и ПРО, а также космическими войсками.

Кроме того, Белоусову доложили, что самолеты Су-34 применяют в зоне СВО авиабомбы, оборудованные унифицированным модулем планирования и коррекции.

12 июня сообщалось, что Владимир Путин поздно вечером 11 июня провел совещание о ходе СВО, на котором выступали Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Днем ранее президент включил Белоусова в состав Совета безопасности РФ. В этот же день министр наградил отличившихся участников спецоперации на Украине.

До этого военкор Мурад Газдиев анонсировал «огромные перемены» после встречи с Белоусовым.

Ранее в России оценили, повлияет ли назначение нового министра обороны на сроки проведения СВО.

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