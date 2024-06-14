Милонов отреагировал на озвученные Путиным условия для завершения СВО

Условия президента России Владимира Путина для переговоров по урегулированию конфликта на Украине могут потерять свою актуальность, если Запад не остановится уже сейчас. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детей, депутат фракции «Единая Россия» Виталий Милонов, передает Дума ТВ.

По его словам, в противном случае Украина может потерять всю свою территорию. Он уточнил, что все территории с российским статусом наделялись им с учетом мнения местных жителей. Депутат подчеркнул, что в случае продолжения военных действий референдумы могут пройти и в других областях Украины, например в Харьковской или Сумской.

«Потому что они видят, что регионы, которые вступили в Россию, получают поддержку, защиту», — сказал Милонов.

14 июня Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО. По его словам, чтобы приступить к мирным переговорам, украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения на территории страны ядерного оружия. Кроме того, страны Запада должны снять все антироссийские санкции.

Ранее Путин предупредил, что будет в случае отказа Запада и Украины от российских условий мира.