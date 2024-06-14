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Белоусов и Дюмин провели совещание по поставкам БПЛА

Белоусов и Дюмин обсудили развитие производства беспилотников в России

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Михаил Метцель/ТАСС

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и помощник российского президента Алексей Дюмин обсудили вопросы, связанные с производством беспилотников в России и обеспечением дронами армии РФ. Подробности встречи рассказал Telegram-канал российского оборонного ведомства.

Дюмин в ходе совещания отметил важность координации действий властей регионов РФ и бизнеса с Минобороны в области проектирования и производства беспилотников, средств РЭБ и других технологий.

Белоусов, в свою очередь, заявил о необходимости упорядочить и скоординировать поставки на фронт необходимого оборудования, особенно того, что связано с разведдеятельностью и радиоэлектронной борьбой.

Стороны также обсудили развитие механизмов взаимодействия ведомств и их использование для организации поддержки войск. По мнению Белоусова, применение этих механизмов повысит эффективность применения поставляемого оборудования.

До этого в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин поздно вечером 11 июня провел совещание о ходе СВО, на котором выступали Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Ранее Белоусов провел встречу с военкорами.

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