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Канада отслеживает активность российских кораблей у берегов Кубы

CTV News: ВС Канады отслеживают активность кораблей РФ у берегов Кубы

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Global Look Press

Министерство обороны Канады сообщило о том, что ВС страны отслеживают активность российских кораблей у берегов Кубы. Об этом сообщает телеканал CTV News.

«Канадские ВС вместе со своими американскими коллегами регулярно проводят операции (в том числе морские и воздушные) в поддержку нашей миссии континентальной обороны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за действиями российских кораблей наблюдали самолет ВВС Канады CP-140 и корабль канадского флота Ville de Quebec.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 июня сообщил, что военные учения России в Атлантическом океане и последующий их заход в порт Кубы — это проявление нормальной общемировой практики, и повода для беспокойства у стран Запада быть не должно.

The American Thinker сообщал, что президент России Владимир Путин, отправляя корабли к побережью Кубы, послал сигнал президенту США Джо Байдену.

Норвежский политолог Гленн Дизен заявлял, что Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность.

Ранее в США заявили об опасности для Вашингтона в сближении России и Кубы.

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