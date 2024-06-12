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Российский флот получит подводные лодки, которые усилят ядерную триаду

«Севмаш»: ВМФ получит в 2024 году подводные лодки, которые усилят ядерную триаду

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Александр Гальперин/РИА Новости

Российский Военно-морской флот (ВМФ) получит в этом году несколько подводных лодок, которые усилят ядерную триаду. Об этом заявил гендиректор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко в ходе церемонии вручения госпремий в Кремле, передает ТАСС.

По его словам, «Севмаш» будет продолжать стремиться работать более эффективно, качественно и дешево.

«Я хочу вам доложить, что флот получит еще несколько атомных подводных лодок, которые усилят и нашу ядерную составляющую нашей морской триады, и многоцелевых подводных лодок», — сказал Будниченко.

До этого сообщалось, что ракетоносец с «Калибрами» войдет в состав Балтийского флота.

12 июня группа кораблей ВМФ РФ вошла в порт Гаваны на три дня. В Кубе будут находиться фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» — многоцелевая субмарина типа «Ясень-М», танкер-снабженец «Академик Пашин», и спасательный буксир «Николай Чикер».

Ранее в Минпромторге рассказали, сколько новых кораблей получит ВМФ в 2024 году.

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