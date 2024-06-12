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Ливан выпустил снаряды в сторону Израиля

Армия Израиля сообщила, что около 70 снарядов выпущены из Ливана

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Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала второй за утро 12 июня крупный обстрел севера страны со стороны Ливана, выпущено около 70 снарядов. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

До этого ЦАХАЛ сообщил о выпуске Ливаном около 90 снарядов по северу Израиля из Ливана, некоторые из них не были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО).

Часть из 70 снарядов также была перехвачена. Большинство боеприпасов упало на открытой местности, а некоторые — в ряде мест на севере Израиля. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Израильские военные добавили, что силы военно-воздушных сил нанесли удары по пусковой установке в районе Ярун на юге Ливана, из которой в этот день велся обстрел израильской территории.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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