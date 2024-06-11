Путин включил Белоусова в состав Совбеза России

Президент России Владимир Путин включил главу Минобороны страны Андрея Белоусова в состав Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, Белоусова включили в состав Совбеза в качестве его постоянного члена.

10 июня министр обороны России встретился с военными корреспондентами, которые занимаются освещением специальной военной операции (СВО). Сообщалось, что беседа нового главы российского оборонного ведомства и военкоров носила конструктивный и откровенный характер.

До этого Белоусов посетил госпиталь имени А.А. Вишневского, где ему рассказали, что с начала СВО врачи провели более 300 операций на сердце у военнослужащих. О проведенных операциях министру рассказал начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук. По его словам, спасти жизни бойцов удалось благодаря высокотехнологичному оборудованию гибридной операционной, все операции прошли успешно.

Ранее Белоусов оценил работу Шойгу на посту министра обороны России.