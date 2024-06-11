Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин включил Белоусова в состав Совбеза России

Путин включил министра обороны Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

close
100%
Александр Астафьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин включил главу Минобороны страны Андрея Белоусова в состав Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, Белоусова включили в состав Совбеза в качестве его постоянного члена.

10 июня министр обороны России встретился с военными корреспондентами, которые занимаются освещением специальной военной операции (СВО). Сообщалось, что беседа нового главы российского оборонного ведомства и военкоров носила конструктивный и откровенный характер.

До этого Белоусов посетил госпиталь имени А.А. Вишневского, где ему рассказали, что с начала СВО врачи провели более 300 операций на сердце у военнослужащих. О проведенных операциях министру рассказал начальник центра кардиохирургии, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Александр Лищук. По его словам, спасти жизни бойцов удалось благодаря высокотехнологичному оборудованию гибридной операционной, все операции прошли успешно.

Ранее Белоусов оценил работу Шойгу на посту министра обороны России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами