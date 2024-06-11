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Путин издал указ о присвоении замначальнику Генштаба Трушину звания генерал-полковника

Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю начальника Генштаба Трушину

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ о присвоении воинского звания генерал-полковника заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Василию Трушину. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства также присвоил звание генерал-полковника начальнику Главного управления вооружения Вооруженных сил Анатолию Гуляеву. Кроме того, генерал-полковниками стали начальник Главного управления кадров Росгвардии Юрий Аверин и командующий Приволжским округом войск Росгвардии Сергей Просяник.

Всего в соответствии с указом президента новые воинские и специальные звания, классные чины получили 116 человек.

11 июня Путин включил главу Министерства обороны страны Андрея Белоусова в состав Совета безопасности Российской Федерации.

Ранее политолог рассказал, зачем Путин поедет в Северную Корею.

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