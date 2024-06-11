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Нидерланды потратит €60 млн на дроны для украинской армии

Нидерланды выделят €60 млн на дроны для ВСУ

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Shutterstock

Нидерланды выделят €60 млн на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте министерства обороны королевства.

«Нидерланды выделяют 60 миллионов евро на наступательные беспилотники для Украины. Сумма предназначена, в том числе, для морских дронов и беспилотников с функцией вида от первого лица», — сообщили в голландском минобороны.

Уточняется, что решение было принято по результатам поездки министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен на Украину. Из этой суммы треть будет выделена на наземные БПЛА, еще треть — на морские, и оставшаяся сумма будет направлена на закупки и производство партий беспилотников различного назначения.

До этого глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что на балансе Вооруженных сил Украины осталось вооружений только на полгода, максимум — на год активных боевых действий.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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