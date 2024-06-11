В Одессе попытались мобилизовать приехавших по вызову врачей

На Украине попытались мобилизовать приехавших по вызову в ТЦК (территориальный центр комплектации) врачей. Кадры с места событий опубликовало украинское издание «Страна.ua».

К зданию подъехало несколько машин скорой помощи с включенными сиренами, чтобы поддержать медиков. В 14:45 по местному времени (совпадает с московским) врачей освободили. Врачей удерживали в ТЦК Киевского района Одессы около шести часов (с 9 утра).

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться на родину для восстановления страны.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.