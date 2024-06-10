Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные подняли флаг РФ в селе Старомайорское Донецкой народной иеспублики (ДНР).

Он отметил, что флаг подняли бойцы пятой армии группировки «Восток». Это произошло после того, как от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) была зачищена северная часть села.

До этого Рогов заявил, что Вооруженные силы России улучшили позиции в населенном пункте Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР). 10 июня в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Старомайорское в Донецкой народной республике. В ведомстве также отметили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад и подразделениям территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар в ДНР. До этого РИА Новости сообщало, что российские военные начали активно применять отечественную самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С43 «Мальва» в зоне проведения военной операции на Украине в Харьковской области.

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