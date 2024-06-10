В генштабе ВСУ рассказали о напряженной обстановке в Харьковской области

Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) считает напряженной для украинских войск ситуацию на Купянском и Кураховском направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом представители генштаба написали в Telegram-канале ведомства.

По данным военных, с начала суток на Купянском направлении произошло уже семь боестолкновений.

«На Кураховском направлении ситуация также несколько напряженная», — отметили в генштабе.

На прошлой неделе стало известно, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление ВС РФ на этом направлении замедлилось. Что происходит на поле боя, способны ли ВСУ провести контрнаступательную операцию и какая главная цель украинских войск, подробнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренока.

8 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что растягивание линии фронта внесло определенные коррективы в действия ВСУ.

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