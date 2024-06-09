Средства ПВО уничтожили цель над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом информирует Минобороны РФ.
Очередная попытка Киева совершить атаку с помощью беспилотника самолетного типа по российским объектам была пресечена в 20:30 мск.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон атаковал Борисовский район Белгородской области, в результате чего пострадали трое бойцов местной самообороны.
Врачи оценивают состояние раненых как стабильное. У двоих бойцов были диагностированы легкие травмы. Состояние еще одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.
До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что в течение суток над приграничными районами Курской области уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее российские бойцы поразили места дислокации операторов ударных дронов ВСУ.