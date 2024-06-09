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Средства ПВО уничтожили цель над Белгородской областью

МО РФ: ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом информирует Минобороны РФ.

Очередная попытка Киева совершить атаку с помощью беспилотника самолетного типа по российским объектам была пресечена в 20:30 мск.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон атаковал Борисовский район Белгородской области, в результате чего пострадали трое бойцов местной самообороны.

Врачи оценивают состояние раненых как стабильное. У двоих бойцов были диагностированы легкие травмы. Состояние еще одного пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что в течение суток над приграничными районами Курской области уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее российские бойцы поразили места дислокации операторов ударных дронов ВСУ.

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