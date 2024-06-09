Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин встретится с участниками СВО

Путин встретится с бойцами СВО — участниками программы «Время героев»

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с участниками специальной военной операции (СВО) на Украине, которые участвуют в программе подготовки кадрового резерва «Время героев». Об этом в эфире передачи »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил журналист Павел Зарубин.

Кроме того, российский президент намерен провести ряд международных контактов, встретиться с исследователями — получателями мегагрантов и принять участие в заседании Совета по науке и образованию. Также Путин поучаствует в церемонии награждения Героев Труда, а также вручит грамоты и значки лауреатам Государственной премии.

До этого Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ, где выразил благодарность бизнесу за поддержку участников СВО. Он отметил, что многие российские предприниматели поддерживают участников спецоперации и их семьи, родных и близких бойцов СВО: отправляют в подразделения свою продукцию, приобретают вещи и технику, оказывают помощь госпиталям.

Ранее Путин поблагодарил команду фонда «Защитники Отечества».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами