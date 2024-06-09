Путин встретится с участниками СВО

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет встречу с участниками специальной военной операции (СВО) на Украине, которые участвуют в программе подготовки кадрового резерва «Время героев». Об этом в эфире передачи »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил журналист Павел Зарубин.

Кроме того, российский президент намерен провести ряд международных контактов, встретиться с исследователями — получателями мегагрантов и принять участие в заседании Совета по науке и образованию. Также Путин поучаствует в церемонии награждения Героев Труда, а также вручит грамоты и значки лауреатам Государственной премии.

До этого Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ, где выразил благодарность бизнесу за поддержку участников СВО. Он отметил, что многие российские предприниматели поддерживают участников спецоперации и их семьи, родных и близких бойцов СВО: отправляют в подразделения свою продукцию, приобретают вещи и технику, оказывают помощь госпиталям.

Ранее Путин поблагодарил команду фонда «Защитники Отечества».