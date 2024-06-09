Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов объяснил атаки на Луганск и Херсонскую область со стороны Украины

Рогов: атакуя Луганск и Херсонскую область, Киев хотел отвести внимание от ПМЭФ

close
100%
«ЛУГАНСК СЕГОДНЯ»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЛУГАНСК СЕГОДНЯ»

Вооруженные силы Украины (ВСУ), атакуя Херсонскую область и Луганскую народную республику 7 июня, хотели отвести внимание от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Таким мнением с радиостанцией «Комсомольская правда» поделился председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его мнению, Украина била специально по мирным населенным пунктам.

«Зачем это делается? В информационной повестке был ПМЭФ, пристальное внимание было обращено к РФ, к тому, что говорит наш президент. Делалось все, чтобы в информационное поле вошли потери и страдания», — пояснил Рогов.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Однако несмотря на это, в Луганске произошло несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обстрел Луганска со стороны украинских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами