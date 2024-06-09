Рогов объяснил атаки на Луганск и Херсонскую область со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ), атакуя Херсонскую область и Луганскую народную республику 7 июня, хотели отвести внимание от Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Таким мнением с радиостанцией «Комсомольская правда» поделился председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его мнению, Украина била специально по мирным населенным пунктам.

«Зачем это делается? В информационной повестке был ПМЭФ, пристальное внимание было обращено к РФ, к тому, что говорит наш президент. Делалось все, чтобы в информационное поле вошли потери и страдания», — пояснил Рогов.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. По словам пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS. При этом большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Однако несмотря на это, в Луганске произошло несколько взрывов. Более того, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обстрел Луганска со стороны украинских войск.