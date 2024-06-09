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Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

Минобороны: средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и перехватили 66 БПЛА

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Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, было перехвачено 66 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов HIMARS производства США.

9 июня профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт заявил, что на Западе нет уверенности, что российские силы не подойдут к Киеву к ноябрю 2024 года, «динамика победы» находится на стороне России.

В этот же день сообщалось, что горящий украинский солдат пытался выбраться из бронемашины после того, как дрон прилетел в ее десантный отсек.

Кроме того, подразделения артиллерии танковой армии западной группировки Вооруженных сил России ликвидировали украинских минометчиков, которые били по позициям ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.

В воскресенье стало известно, что танкисты батальона «Казань», который входит в 42-ю гвардейскую дивизию группировки войск «Днепр», уничтожили огневую точку Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении в Запорожской области.

Ранее полковник США сообщил об «астрономических потерях» украинской армии.

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Операция на Украине
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