Хинштейн намерен разобраться в деле бойца СВО из Сызрани

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн решил обратиться в военную прокуратуру по делу бойца спецоперации из Сызрани, против которого возбуждено уголовное дело. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обращусь в военную прокуратуру с просьбой детально разобраться в этой ситуации. Нельзя допустить, чтобы возможная бюрократическая ошибка превратила защитника Отечества — в уголовника», — следует из сообщения.

По словам депутата, против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Дезертирство», однако он находился в отпуске и вернулся в зону СВО по первому требованию. По его словам, мужчину ждет суд через неделю.

До этого в Екатеринбурге шестеро молодых людей избили мужчину, заявившего об участии в СВО.

Инцидент произошел около дома № 20, когда к екатеринбуржцу подошла группа молодых людей с претензиями, что он накануне «кидался на соседей». В ходе словесной перепалки мужчина сказал, что служил командиром связи в седьмом эшелоне, после чего участника СВО обвинили в том, что он «позорится», и избили.

Ранее Бастрыкин запросил доклад по делу в отношении таксиста, высадившего ветеранов СВО.