Российский БТР-82А с десантом и БМП Bradley, переданный Вооруженным силам Украины, провели дуэль в районе Очеретино в ДНР. Видео сражения опубликовала «Военная хроника».

Отмечается, что сражение произошло в поселке Сокол в считанных километрах от Очертино под Авдеевкой. На видео боевые машины едут навстречу друг другу и ведут огонь. Чем закончился бой, не уточняется.

Утром 8 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что наступление Вооруженных сил России в Харьковской области вынудило украинские войска растягивать боевые резервы, которых у них недостаточно в полной мере.

В этот же день начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Александр Гордеев заявил, что российские подразделения улучшили положение по переднему краю и поразили ряд опорных пунктов Вооруженных сил Украины за минувшие сутки.

До этого стало известно, что российские подразделения группировки «Центр» уничтожили танк M1 Abrams высокоточным снарядом «Краснополь» на Авдеевском направлении.

Ранее российские войска взяли под контроль очередной населенный пункт в ДНР.