Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Ракетная опасность объявлена в городе Белгороде и Белгородской районе Белгородской области утром 8 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник призвал жителей региона спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над российскими регионами.

Беспилотники были сбиты над Крымом, Краснодарским краем, а также над Астраханской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Тульской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.