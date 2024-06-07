Путин выразил уверенность в реализации всех целей СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ выполнят планы по достижению всех целей специальной военной операции.

«У Генштаба, у Минобороны есть планы реализации и достижения всех этих целей [СВО], мы по этому плану и действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы», — сказал президент на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого Путин сказал, что России не нужна новая мобилизация, поскольку российские войска и так выдавливают противника из подконтрольных ему территорий. Лидер страны напомнил, что с начала 2024 года контракты с ВС РФ подписали больше 160 тыс. человек. Глава государства добавил, что для победы России не нужно ядерное оружие, когда есть русский характер.

В ходе выступления на ПМЭФ Путин отметил, что РФ не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Он напомнил, что у России имеется ядерная доктрина, предусматривающая использование атомного оружия только в исключительных случаях.

Ранее Путин сравнил мощность ядерного оружия РФ со сброшенными на Японию бомбами США.