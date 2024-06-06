Пушилин рассказал, когда ВС России смогут освободить Краматорск

Войска РФ смогут освободить Красноармейск, Краматорск, Славянск, когда подготовят наиболее выгодные позиции. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«И дальше уже военное руководство определит, каким образом, с какой стороны, какую тактику применять к тому или иному населенному пункту с учетом того опыта, который уже появился», — добавил он.

Он добавил, что российская армия обязательно применит свой опыт взятия городов основываясь на том, что удалось сделать при освобождении Мариуполя, и Авдеевки, и Артемовска.

До этого Пушилин заявил, что взятие под контроль российскими военнослужащими небольшого села Уманское означает не только продвижение вперед, но и повышение безопасности для населенных пунктов Донбасса.

Незадолго до этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский объяснил, что взятие под контроль села Уманское под Авдеевкой позволит усилить давление на трассы снабжения украинской группировки в Карловке.

Ранее советник Пушилина рассказал, когда кончится СВО.