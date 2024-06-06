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Российская группировка войск поразила 400 целей ВСУ

Минобороны России: группировка «Центр» за сутки поразила 400 целей ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

Российская группировка войск «Центр» за сутки поразила 400 целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

«В течение суток огневое поражение нанесено 400 выявленным целям противника», — сказал он.

По словам Савчука, в числе пораженных целей были станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), три пункта управления, 30 опорных пунктов, свыше 120 позиций полевой артиллерии.

Он также заявил, что оперативно-тактическая и армейская авиация группировки нанесли порядка 40 ударов в районах Карловки, Новоалександровки и Прогресса.

Начальник пресс-центра добавил, что противник потерял до 360 военнослужащих. Кроме того, бойцы «Центра» уничтожили четыре гаубицы Д-30, три буксируемые гаубицы «Мста-Б», пять 120-мм минометов, два пункта управления беспилотной авиации. Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки сбили два беспилотника.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия теряет в месяц примерно 50 тысяч человек.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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