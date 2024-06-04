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Путин поручил в сжатые сроки подготовить идеи по развитию ОПК

Путин дал сутки на подготовку поручений по развитию ОПК

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Необходимо в сжатые сроки подготовить идеи по развитию оборонно-промышленного комплекса и в течение суток подготовить соответствующие поручения. Об этом на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Я знаю, что коллеги работали напряженно все эти дни, прошу завершить эту работу. Речь идет о первоочередных задачах ОПК, об объемах производства наиболее востребованной продукции военного назначения и, конечно, о рентабельности производства», — заявил Путин.

Отдельно глава государства обратился к первому вице-премьеру России Денису Мантурову, министру обороны Андрею Белоусову, министру промышленности Антону Алиханову, министру финансов Антону Силуанову, а также и собственной администрации с просьбой завершить эту работу в короткие сроки.

До этого президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства о том, что секретарь Совбеза Сергей Шойгу станет координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее эксперт оценил, как повлияет назначение нового министра обороны на сроки проведения СВО.

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