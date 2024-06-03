Военный эксперт объяснил, почему Запад поднимает градус эскалации

Запад пытается в очередной раз поднять градус эскалации и запугать Россию. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя решение ряда стран предоставить Киеву возможность наносить удары западным оружием по территории России.

По его мнению, на фоне раздрая в НАТО подобное нагнетание напряженности является способом объединить альянс перед «общим врагом».

Эксперт подчеркнул, что переломить ход событий сможет достижение Россией всех целей специальной военной операции.

31 мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США позволят Украине использовать ракетные системы GMLRS и РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Киев также получил право на применение других артиллерийских систем.

Президент России Владимир Путин до этого призвал представителей стран НАТО подумать, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным оружием по «легитимным целям» вглубь территории РФ.

Ранее Нидерланды разрешили использовать переданные ВСУ истребители F-16 для ударов по РФ.