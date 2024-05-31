Армия РФ активизировала действия у села Щербаки на Запорожском участке фронта

Вооруженные силы (ВС) России мобилизовали военные действия к югу от украинского села Щербаки в Запорожской области. Об этом доложил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Резко активизировались боевые действия достаточно высокой интенсивности», — рассказал он.

Согласно информации общественника, активизация Российской армии на участке к юго-западу от подконтрольного украинским властям города Орехова свидетельствует об успехах.

Незадолго до этого Рогов объявил, что большая часть Старомайорского в ДНР перешла под контроль ВС РФ в результате действий штурмовых групп и тяжелой техники.

Перед этим армия России нанесла массированные авиационные удары по позициям Вооруженных сил Украины на Времевском участке Запорожской линии фронта.

Ранее Рогов рассказал о ночных ударах ВС РФ по позициям ВСУ.