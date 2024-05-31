Дроны-камикадзе атаковали село Мокрая Орловка в Белгородской области

В Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось нескольким атакам украинских дронов-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

От первого удара полностью сгорел автомобиль, припаркованный рядом с сельским магазином. В самом торговом заведении выбиты окна, посечены осколками фасад и крыша.

Второй сброс взрывчатки пришелся на частный дом, где в результате разрушено крыльцо, выбита входная дверь и поврежден шифер на крыше. Никто из людей не пострадал, на месте происшествия работают оперативные службы.

31 мая Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали молоковоз в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. В момент взрыва авто стояло на погрузке на территории сельскохозяйственного предприятия. Кабину разнесло, люди не пострадали.

Ранее в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал пассажирскую «Газель».