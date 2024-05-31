Обломки сбитого в Казани беспилотника сняли на видео

В сети появились кадры обломков беспилотника, сбитого в Татарстане утром в пятницу Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах можно увидеть разбросанные в поле обломки дрона. От падения на месте происшествия образовалась воронка. Уточняется, что видеозапись была сделана в Атнинском районе Татарстана.

31 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали молоковоз в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области.

До этого министерство обороны России сообщило об уничтожении беспилотника самолетного типа над Татарстаном.

Утром в пятницу в республике приостановили работу двух аэропортов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял воздушные суда с 5:57 (мск), аэропорт Нижнекамска — с 6:24 (мск). Позже ограничения сняли.

Ранее над Нижнекамском сбили «Летучую лисицу».