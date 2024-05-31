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СМИ рассказали, чем ВСУ атаковали Казань 31 мая

Mash: ВСУ атаковали Казань дальнобойными беспилотниками «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Казань дальнобойными беспилотными летательными аппаратами «Лютый», являющимися репликой турецкого беспилотника Bayraktar. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Этот аппарат — реплика знаменитого турецкого БПЛА «Байрактар», — говорится в публикации.

До этого в Татарстане сняли ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске, введенные рано утром 31 мая.

Утром 31 мая в республике приостановили работу двух аэропортов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 5:57 (мск), аэропорт Нижнекамска — с 6:24 (мск).

Жители Татарстана сообщали о беспилотных летательных аппаратах в регионе.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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