В регионе России у границы с Украиной уничтожен беспилотник ВСУ

Российские военные уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью, были задействованы средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Около 7.40 мск пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, для атаки использовался беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, то есть имеющий крылья вместо винтов.

В Минобороны уточнили, что дрон был сбит средствами ПВО, расположенными на территории приграничного региона.

С начала мая атаки на Белгородскую область со стороны Украины усилились. Регион граничит с Харьковской областью, на территории которой российские солдаты начали наступление, за неделю было взято под контроль около 12 населенных пунктов.

При этом президент России Владимир Путин заявлял, что пока цель наступления — создание «санитарной зоны» внутри украинского региона, а не взятие Харькова.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил возможность взятия Харькова российскими военными.