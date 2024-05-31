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Десантники РФ за неделю сбили 10 БПЛА под Часовым Яром

МО РФ сообщило, что костромские десантники за неделю сбили 10 БПЛА у Часова Яра

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Станислав Красильников/РИА Новости

Костромские десантники за неделю сбили порядка 10 разных дронов у Часова Яра ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Речь идет о мобильном расчете ЗУ-23-2, передвигающемся на «УАЗ Патриот». Задачей расчета является прикрытие подразделений от средств воздушного нападения и разведки ВСУ. Подчеркивается, что он постоянно перемещается на наиболее опасные направления фронта. Расчет входит в состав гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ группировки «Юг» ВС РФ.

До этого полковник Михаил Ходаренок заявил, что взятие Часова Яра станет крупным тактическим успехом ВС РФ.

По словам эксперта, населенный пункт и его окрестности сейчас представляют собой мощный укрепленный район с долговременными огневыми сооружениями, развитой системой траншей, ходов сообщений и подземными укрытиями. Он назвал его важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

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