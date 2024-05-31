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Опасность атаки беспилотников объявили в Новороссийске

В Новороссийске звучит сигнал опасности атаки беспилотников

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Shutterstock/Ireshetnikov54

В Новороссийске звучит сирена, предупреждающая об атаке беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). При нахождении на улице рекомендовано переместиться в цоколь ближайшего здания или в подземном переходе (парковке).

Для укрытия не стоит использовать автомобиль, также нельзя прятаться под стенами многоквартирных домов.

Поздно вечером 30 мая Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью четыре беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины.

До этого сообщалось, что силы ПВО сбили также четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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