В регионе России у границы с Украиной сбили четыре беспилотника ВСУ

Российские военные днем 30 мая сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью, граничащем с Украиной регионе страны. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Около 14.00 мск пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории России», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, для атаки использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа, то есть имеющие крылья, а не винты.

В Минобороны уточнили, что дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО, расположенными на территории Белгородской области.

С начала мая атаки на Белгородскую область усилились. Регион граничит с Харьковской областью Украины, на территории которой Вооруженные силы (ВС) России начали наступление, за неделю было взято под контроль около 12 населенных пунктов.

Согласно сводкам Минобороны, военные продолжают наступление в сторону оборонительных сооружений ВСУ.

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что пока цель наступления — создание «санитарной зоны» внутри украинского региона для защиты Белгорода от обстрелов и атак БПЛА, а не захват Харькова.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил возможность взятия Харькова российскими военными.