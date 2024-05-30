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Для бойцов в зоне СВО создали бронежилет-трансформер «Медоед»

В РФ создан бронежилет-трансформер «Медоед» для бойцов в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Гендиректор ООО «Хамари» Евгений Батаев рассказал РИА Новости, что в РФ создан бронежилет-трансформер «Медоед» для бойцов в зоне СВО.

По словам Батаева, солдаты уже используют бронежилет в зоне спецоперации. Он добавил, что «Медоед» состоит из двух бронежилетов с классом защиты БР-5 и БР-3.

«Если боец находится на передовой, он носит весь комплект, если же он находится в расположении или укрепленном объекте, то он отстегивает ненужную броню, при этом оставаясь в полноценном жилете с шейным воротником и наплечниками, которые защитят его, в частности, от попадания осколков», — поделился Батаев.

До этого глава «Ростеха» Сергей Чемезов перечислил востребованное за рубежом российское оружие.

По его словам, после завершения СВО большое количество российской продукции пойдет на экспорт. Из видов вооружений, которые используются сейчас в боевых условиях, очень хорошо зарекомендовали себя многоцелевой истребитель Су-35 и вертолет К-52, на которые растет спрос за рубежом.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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