Подлодка «Можайск» перейдет из Балтийского моря в Тихий океан

Дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» проекта 636.3, совершит переход из Балтийского моря в Тихий океан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Подлодка выступает в качестве носителя крылатых ракет «Калибр-ПЛ». Планируется, что переход состоится сразу после Главного военно-морского парада, который состоится 28 июля.

По словам источника, есть два развития событий в рамках перехода. Первый — «Можайск» присоединится к субмарине «Уфа» того же проекта, который в настоящее время выполняет задачи в Средиземном море. После этого обе подлодки проследуют в Тихий океан. По второму варианту развития событий — «Можайск» на какое-то время сменит «Уфу» в Средиземном море.

В ноябре прошлого года во время передачи подлодки «Можайск» Тихоокеанскому флоту Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов отметил, что лодки этого проекта называют «черной дырой», поскольку они незаметны для противника и несут «неотвратимое возмездие».

Тем временем атомный подводный крейсер «Томск» проекта 949А «Антей» Тихоокеанского флота вернулся на Камчатку после боевой службы в Тихом океане. Подводная лодка выполняла задачи боевой службы в зонах патрулирования в течение двух месяцев.

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