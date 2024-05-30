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Сырский обозначил главные приоритеты ВСУ на Харьковском направлении

Сырский назвал главной целью ВСУ под Харьковом уничтожение самолетов и дронов

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Roman Chop/AP

Основная цель украинских войск на Харьковском направлении — снизить ущерб от авиационных бомб ВС РФ, для чего необходимо уничтожать российские самолеты, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. Его цитирует издание «РБК Украина».

По словам главкома, украинским войскам удалось стабилизировать обстановку под Харьковом за счета ввода резервов и предварительно созданного запаса боеприпасов. Однако ситуацию продолжает осложнять плотный артиллерийский огонь и постоянные удары корректируемыми авиационными бомбами (КАБ).

«В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБ, БПЛА-разведчиков и корректировщиков огня», — заявил Сырский.

Также главком ВСУ призвал усилить защиту при помощи систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также активнее прибегать к маскировке войск.

Министерство обороны РФ в последние недели сообщает об успехах российских войск в Харьковской области. Несколько населенных пунктов были взяты под контроль российской армии. Официальные лица Украины признавали сложной ситуацию на этом направлении.

Президент России Владимир Путин называл события на подступах к Харькову основными в СВО на данный момент.

Ранее на Украине предупредили о панических настроениях при эвакуации людей из Харькова.

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