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В Италии заявили, что РФ может наносить удары по территории НАТО

Политолог Орсини: РФ имеет право наносить удары по территории НАТО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Итальянский политолог Алессандро Орсини заявил, что после слов генсека НАТО Йенса Столтенберга Россия имеет право наносить удары по территории стран альянса, где размещено вооружение для Украины. Об этом сообщает издание IL Fatto Quotidiano.

«Если Зеленский имеет право наносить удары по тылу на российской территории, как предлагает Столтенберг, то (президент России Владимир. — «Газета.Ru») Путин будет иметь право наносить удары по украинскому тылу на польской территории», — сказал Орсини.

До этого сообщалось, что десять западных союзников Киева готовы разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России, полученным от них оружием. Сообщается, что свои снаряды разрешили использовать Великобритания, Польша, Франция, Чехия, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Швеция и Эстония. Как подтверждение, приведены косвенные высказывания представителей различных уровней власти из этих стран, сделанные в течение месяца.

Вместе с тем издание отмечает, что Соединенные Штаты, которые являются главным спонсором Украины, традиционно придерживаются линии запрета в этом вопросе.

Ранее Италия резко ответила на призывы разрешить ВСУ наносить удары по РФ.

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