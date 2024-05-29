Военная инфраструктура США устарела. К такому выводу пришел руководящий член комитета по вооруженным силам сената США Роджер Уикер в статье для американской газеты New York Times.

«Высокопоставленные американские военные лидеры за закрытыми дверями <…> говорят, что мы сталкиваемся с одной из самых опасных глобальных угроз со времен Второй мировой войны», — написал Уикер.

По его словам, они признают, что американская армия рискует оказаться недостаточно оснащенной. В частности, руководящий член комитета по вооруженным силам сената США отметил трудности со строительством и обслуживанием кораблей, устаревшую военную инфраструктуру и скромный парк истребителей.

До этого член Совета по внешней и оборонной политике, преподаватель НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в статье «Пора подумать о демонстрационном ядерном взрыве» для журнала «Профиль» призвал Россию продемонстрировать миру свой ядерный гриб для предотвращения мировой войны.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум один раз несанкционированно использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по российским целям.