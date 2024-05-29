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На Украине проверят растрату средств при строительстве укреплений

В Киеве спецслужбы проверяют растрату средств при строительстве укреплений

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Спецслужбы Украины ведут проверки по возможной растрате средств, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений в Киевской области. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

«Киевская область наращивает темпы обустройства фортификаций. Подрядчики, работающие на объектах, прошли полную проверку правоохранителей. Куда и как тратятся средства проверяет СБУ, ГБР и НАБУ», — следует из сообщения.

Сообщается, что Государственное бюро расследований Украины 27 мая заявило, что проводит расследование уголовного дела по статье «Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе» после того, как российская армия прорвалась на Харьковском направлении.

25 мая украинский генерал рассказал об оборонных сооружениях в Киевской области. Он привел в пример ситуацию с фортификационным оборудованием Киевской области, которое находится при въезде в Киев со стороны Житомира рядом с «дотом возле Олимпийского медвежонка».

Ранее Зеленский провел совещание по ситуации в Харьковской области.

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