Темнокожий участник СВО с позывным «Ванька» попросил о помощи

Адам Мохаммад Бакур Мохаммад Ибрагим с позывным «Ванька», принимавший участие в специальной военной операции (СВО), заявил, что не может получить гражданство России, хотя он имеет на это право. Об этом сообщает телеканал RT, у редакции которого доброволец попросил о помощи.

Мужчина является уроженцем Нигерии. В сентябре 2023 года он приехал в Россию, где поступил в Воронежскую государственную академию спорта (ВГАС). На СВО нигериец пошел спустя два месяца, он служил в казачьем батальоне «Скиф». За время участия в спецоперации африканец освоил работу оператора беспилотника и даже смог взять в плен украинского военного. В ходе службы «Ванька» выполнял боевые задачи на Соледарском направлении.

Как рассказал Адам, он обратился за помощью в Единый миграционный центр (ЕМЦ) Воронежа, но там ему «никто не помог и ничего не объяснил».

«Я пробыл на передовой полгода, у меня 4 мая закончился контракт. Сейчас у меня проблема с получением гражданства. Пока я нахожусь в Воронеже и продолжаю учиться во ВГАС», — сообщил «Ванька».

По словам африканца, в Нигерии ему может грозить тюремный срок за наемничество.

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