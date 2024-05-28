На Украине запретили отключать военкоматы от электричества

Кабмин Украины запретил отключать военкоматы от электричества на фоне дефицита мощности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что в документе указаны критически важные объекты, к которым относятся военкоматы, предприятия оборонного комплекса страны. Для них должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.

«К перечню критически важных объектов <...> относятся объекты потребителя, а именно: воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки, предприятия оборонного комплекса, Верховная рада, кабинет министров, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

К перечню также относятся объекты топливно-энергетического сектора, системы жизнеобеспечения, железнодорожного транспорта, а также предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и энергетической безопасности; электронные коммуникационные сети.

До этого в «Укрэнерго» сообщали, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции.

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