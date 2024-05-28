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На Западе признали, что европейские армии сталкиваются с нехваткой кадров

Times: армии в Европе сталкиваются с нехваткой людей на фоне российской угрозы

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Mindaugas Kulbis/AP

Все армии Европы сталкиваются с нехваткой людей на фоне «угрозы со стороны России». Об этом пишет газета Times со ссылкой на европейских генералов и дипломатов.

Один из генералов сказал, что с нехваткой кадров сталкиваются почти все армии Европы, если учесть, что им, возможно, придется столкнуться с РФ в ближайшие годы.

Издание сообщает, что военные и дипломаты обеспокоены, что армия Британии не будет достаточно большой, чтобы противостоять России.

28 мая польский генерал Томаш Древняк заявил, что Польша не имеет возможности сбивать российские ракеты и не хочет воевать с ядерной державой, как предлагает президент Украины Владимир Зеленский.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что в России осведомлены о присутствии западных наемников на Украине.

Политолог Юрий Светов сказал, что заявления чиновников из стран Евросоюза говорят о том, что они готовы к серьезным решениям ради победы Украины. Если прорыв российской армии в зоне проведения спецоперации продолжится, то они могут нарастить поставки оружия и решиться на отправку туда своих солдат.

Ранее советник Пушилина рассказал, когда кончится СВО.

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