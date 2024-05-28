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В Евросоюзе намерены расширить миссию по подготовке украинских военных

Боррель: ЕС собирается расширить миссию по подготовке украинских военных

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Thomas Peter/Reuters

Евросоюз намерен расширить действующую миссию по подготовке украинских военных в странах — участницах объединения, «обсуждается постановка новых задач». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Он также сказал, что пока не наблюдает согласия между государствами ЕС по возможности подготовки украинских военных на территории Украины.

28 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил увеличить до 100 тысяч число солдат Вооруженных сил Украины, которые проходят военную подготовку на территории стран Евросоюза.

Накануне глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против предложения Евросоюза по подготовке украинских солдат западными инструкторами.

До этого газета The New York Times, ссылаясь на председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна, сообщила, что американское руководство больше не исключает отправку инструкторов из стран — членов НАТО на Украину для обучения ее военнослужащих.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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