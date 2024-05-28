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В ФСБ заявили, что Запад наращивает военный потенциал вблизи госграницы России

Кулишов: Запад наращивает военный потенциал вблизи госграницы России

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Shutterstock

Западные страны наращивают военный потенциал вблизи государственной границы России, оправдывая это военной угрозой со стороны РФ. Об этом в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Прикрываясь тезисом «о российской военной угрозе», западные страны наращивают военный потенциал вблизи госграницы Российской Федерации», — сказал он.

24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заявления западных политиков о якобы российской угрозе стоит рассматривать как подготовку к вступлению в войну с Москвой. По его мнению, худшим сценарием развития событий будет военный конфликт между странами-членами НАТО и Российской Федерацией.

До этого директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что НАТО стремится втянуть Молдавию в военный конфликт с РФ и Белоруссией.

Ранее США запустили механизм по борьбе с «пропагандой РФ» на Балканах.

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